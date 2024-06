Taschendieb erbeutet teures Smartphone – Bundespolizei nimmt ihn fest

Bundespolizisten haben am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof (St. Georg) einen Taschendieb festgenommen. Dieser hatte zuvor einem Schlafenden ein teures Smartphone entwendet. Ein Beamter entdeckte die Tat, als er Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sichtete.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei sei ein Beamter wegen eines anderen Falls damit befasst gewesen, Videoaufnahmen zu sichten. Dabei entdeckte er einen Vorfall, der sich am Sonntagmorgen im S-Bahnhof Reeperbahn (St. Pauli) abgespielt hatte.

Taschendieb stiehlt schlafendem Mann teures Smartphone und wird dabei gefilmt

Ein tunesischer Taschendieb (32) hatte sich an einen dort schlafenden Mann herangeschlichen und ihm ein 1200 Euro teures Smartphone aus der Brusttasche entwendet. Der Beamte leitete ein Foto des Tatverdächtigen an die Zivilstreife weiter, die den 32-Jährigen am Nachmittag im Nahbereich des Hauptbahnhofs entdeckte und ihn festnahm.

Das könnte Sie auch interessieren: Frauen-Schläger will nach Istanbul fliegen – Überraschung am Hamburger Flughafen

Bei ihm wurde das gestohlene Smartphone gefunden. Über eine dort eingespeicherte Notfallnummer konnte ein Angehöriger des Opfers erreicht und das Smartphone wieder ausgehändigt werden.