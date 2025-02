Tankzug fährt sich fest – großer Stau im Hamburger Süden

In Hausbruch hat sich der Fahrer eines Tanklastzugs am Samstagmittag bei einem Wendemanöver verschätzt und festgefahren. In der Folge kam es zu kilometerlangen Staus.

Der Vorfall geschah gegen 12.10 Uhr auf der Cuxhavener Straße. Laut Polizei wollte der Fahrer des Tanklastzugs in Höhe des Ehestorfer Heuwegs wenden, um eine Tankstelle anzufahren. Dabei habe er sich offensichtlich verschätzt und fuhr sich in einer Grundstückseinfahrt fest.

Feuerwehr muss festgefahrenen Lkw befreien

Der Trucker konnte seinen Lkw weder vor- noch zurücksetzen. Die Feuerwehr rückte an und leistete technische Hilfe. Dadurch war die vierspurige Hauptstraße fast komplett gesperrt. Es bildeten sich kilometerlange Staus in beide Richtungen. Erst nach gut einer Stunde war die Strecke wieder frei.