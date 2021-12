Tankstelle in Hamburg überfallen – Polizei sucht Zeugen

Ein Überfall auf eine Tankstelle in Lokstedt Beschäftigt seit der Nacht zu Donnerstag die Ermittler des Raubdezernats. Ein bislang unbekannter Täter hatte hier einen Angestellten mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Er konnte unerkannt mit den vollen Tageseinnahmen flüchten.

Die Tat geschah laut Polizei gegen 0.25 Uhr in der Vizelinstraße. Hier habe der Täter die „Pink Tankstelle“ betreten, den 23-Jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Er verstaute die Beute in einem hellen Stoffbeutel und flüchtete in Richtung Julius-Vosseler-Straße. Trotz Fahndung durch mehrere Streifenwagen konnte er unerkannt entkommen.

Lokstedt: Tankstellen-Mitarbeiter mit Messer bedroht

Der Täter ist zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Wollmütze und weiße Sportsocken. Dazu hatte er schwarze Sneaker mit weißen Streifen, schwarze Handschuhe und einen schwarzen Mund-Nase-Schutz an. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.