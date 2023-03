Nach einem brutalen Überfall auf eine Tankstelle am Doormannsweg in Eimsbüttel sucht die Polizei am Samstagabend mit einem Großaufgebot nach den Tätern – und greift wenig später zu. Doch die Überprüfung eines verdächtigen Trios gestaltet sich schwierig.

Um den dunklen BMW-Kombi am Maienweg in Ohlsdorf herum stehen mehrere Streifenwagen. Beamte nähern sich dem Auto. Drei Männer (19, 26 und 31) steigen nacheinander aus, werden kontrolliert – einer hielt vorher noch die erhobenen Hände aus dem Fenster.

Hamburg: Polizei durchsucht Auto nach Tankstellen-Überfall

Kurz zuvor, gegen 23 Uhr, hatten drei Männer einen 22 Jahre alten Tankstellenmitarbeiter angegriffen, ihn zu Boden gebracht und sogar gefesselt. Die Täter nehmen Bargeld und Zigaretten mit, flüchten in unbekannte Richtung. Nachdem sich der Angestellte befreit hat, ruft er die Polizei.

Mit mehreren Streifenwagen sucht die Polizei nach den Flüchtigen. Am Maienweg halten sie besagten BMW an – die Männer werden allerdings nicht festgenommen. „Es wird jetzt zunächst geprüft, ob die Männer etwas mit der Tat zu tun haben“, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Das zuständige Raubdezernat (LKA 134) hat die Ermittlungen übernommen. Zunächst gab es keine Beschreibung der Täter – der 22-jährige Tankstellenmitarbeiter konnte kaum Angaben machen.

Daher dauert auch die Überprüfung des Trios in Ohlsdorf noch an; die Ermittler werten auch Videomaterial aus. Hinweise an Tel. 040 428 65 67 89.