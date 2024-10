Tatverdächtiger versprüht Reizgas im Supermarkt – mehr als 20 Personen verletzt

In einem Supermarkt in Langenhorn sind am Freitagnachmittag mehrere Personen durch Reizgas verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei soll es in dem Markt an der Langenhorner Chaussee kurz zuvor gegen 14 Uhr zu einem Ladendiebstahl gekommen sein.

Ein Sicherheitsmitarbeiter verfolgte den mutmaßlichen Täter. Bei einer Auseinandersetzung im Eingangsbereich wurde Reizgas eingesetzt. Trotzdem konnte der Tatverdächtige flüchten.

Das atemwegsreizende Gas zog in den Markt, mehrere Personen klagten über Beschwerden. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen an, der ein „Massenanfall an Verletzten“ (Jargon im Rettungswesen) gemeldet worden war.

Hamburg: Mutmaßlicher Ladendieb versprühte offenbar Pfefferspray

Insgesamt wurden 24 Personen durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Eine Frau erlitt durch das mutmaßliche Pfefferspray neben einer Reizung der Atemwege auch Probleme mit dem Kreislauf. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Die weiteren Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der betroffene Supermarkt blieb für etwa 45 Minuten gesperrt. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen mutmaßlichen Ladendieb laufen.