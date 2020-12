Täter auf der Flucht: Explosion in Hamburger Einkaufszentrum

Steilshoop -

Am Dienstagnachmittag kam es im Einkaufszentrum City Center in Steilshoop zu einer Sprengstoffexplosion in einem Aufenthaltsraum für Sicherheitsleute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen hat ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr einen mutmaßlich illegal erworbenen Feuerwerkskörper in einem Aufenthaltsraum des Einkaufszentrums gezündet. Der Raum befindet sich im Untergeschoss des Gebäudes.



Hamburg: Sprengstoff-Explosion im Einkaufszentrum Steilshoop

Durch die Wucht der Detonation wurden feste Gebäudeteile und Mobiliar erheblich beschädigt. Da sich zum Tatzeitpunkt keine Menschen in dem Raum befunden hatten, wurde niemand verletzt.

Sprengstoffspezialisten des zuständigen Landeskriminalamts 75 haben die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei hofft nun auf Hinweise: Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mhö)