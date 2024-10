Systemstörung bei der Feuerwehr Hamburg – Alarmsystem ausgefallen

„Es gibt zurzeit technische Störungen“, so eine Sprecherin gegenüber der MOPO. Der Notruf 112 ist allerdings nicht betroffen, stellte das Team der Pressestelle klar. Warum es zur technischen Störung kam, ist bislang unklar.

Bereits am Mittwoch hatte ein Stromausfall für eine kurzzeitige Unterbrechung eines Alarmierungssystems gesorgt. Diesmal sind jedoch auch weitere Systeme betroffen, darunter die Informationsübertragung zwischen der Leitstelle und den Dienst-Tablets auf den Einsatzfahrzeugen. Auch die Alarmierungs-App „SyBos“ der Freiwilligen Feuerwehr ist gestört.

Systemstörung bei der Feuerwehr Hamburg – ein Alarmsystem für ehrenamtliche Retter ausgefallen

Diese war auch am Mittwoch durch den Stromausfall beeinträchtigt. Dass kritische Systeme ausgefallen sind, bestreitet Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann gegenüber der MOPO. Die ausgefallene Alarmierungs-App sei lediglich als sogenannter zweiter Alarmweg vorgesehen. Der Hauptweg über Pager, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bei sich tragen sollen, funktioniere weiterhin, erklärte Hartmann.

Das könnte Sie auch interessieren: Verfolgungsjagd durch Hamburg: Crash mit Polizeiauto – Bartträger auf der Flucht

Wie die MOPO aus Einsatzkreisen erfuhr, werden diese Piepser allerdings häufig zu Hause gelassen. Ein ehrenamtlicher Retter aus dem Hamburger Norden berichtete der MOPO von mehreren Gründen, warum die neuen digitalen Meldeempfänger oft daheim bleiben. Sie seien zu groß, die Akkulaufzeit ließe zu wünschen übrig, und der Empfang in Gebäuden sei teilweise schlecht, so der ehrenamtliche Retter. Er selbst verlasse sich auf die Alarmierung über die SyBos-App. Damit ist der Feuerwehrmann aus einer der 86 Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg nicht alleine.

Seit wann die Systeme bei der Feuerwehr ausgefallen sind, konnte die Pressestelle am Donnerstagnachmittag nicht sagen. Techniker seien aber bereits dabei, das Problem zu lösen.