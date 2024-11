Sylter Ex-Bürgermeister in Hamburg gestorben – Polizei leitet Ermittlungen ein

Vor wenigen Wochen musste Nikolas Häckel den Sessel im Sylter Rathaus nach seiner Abwahl räumen. Nun ist der ehemalige Bürgermeister überraschend in einer Wohnung in Hamburg verstorben.

Wie das „Abendblatt“ zuerst berichtet hat, traf sich der 50-Jährige in Hamburg-Barmbek mit einem Mann, den er über eine Dating-App kennengelernt haben soll, und verstarb nach einem Zwischenfall in dessen Wohnung.

Häckel war Ende September nach monatelangen Auseinandersetzungen als Bürgermeister abgewählt worden. Zuletzt plante er, in ein Kloster zu gehen. Doch stattdessen traf er sich offenbar in Hamburg mit einem 47-Jährigen. In der Wohnung des Mannes soll Häckel kollabiert und in lebensbedrohlichem Zustand in das Krankenhaus St. Georg eingeliefert worden sein. Dort soll er Ende vergangener Woche verstorben sein.

Die Polizei hat demnach ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und untersucht den Vorfall in der Wohnung. Es wird vermutet, dass der 47-jährige Mann, mit dem Häckel sich getroffen hatte, eine Rolle bei seinem Tod gespielt haben könnte. Laut „Abendblatt“ sollen in der Wohnung Drogen und Strangulationsmaterial gefunden worden sein, womöglich liegen auch Videoaufnahmen vor.

Gegenüber dem SH:Z bestätigte die Familie von Häckel den Tod. Nähere Umstände sind nicht bekannt, so die Familie. Auch die Gemeinde äußerte ihr Bestürzen über die Todesmeldung: „Mit Bestürzung erhielten wir soeben die Nachricht, dass unser ehemaliger Bürgermeister Nikolas Häckel verstorben ist“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. „Wir alle sind zutiefst betroffen. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie.“

Häckel führte die Verwaltung auf der Nordseeinsel seit 2015 und wollte nach überstandenem Burnout eigentlich wieder zurück auf den Chefsessel. Er war seit Februar krankgeschrieben. Nach monatelangen Querelen um das Amt im Rathaus in Westerland wurde er am 29. September 2024 mit rund 83 Prozent der Stimmen abgewählt. Der Gemeindeabstimmungsausschuss bestätigte am2. Oktober 2024 das Wahlergebnis offiziell und versetzte Häckel in den einstweiligen Ruhestand.

Der Abwahlantrag war von mehreren Fraktionen außer dem SSW eingereicht worden. Sie warfen dem gebürtigen Sylter unter anderem die jahrelange Haushaltsmisere, fehlende Kommunikation, mangelhaftes Vertrauen sowie Unzulänglichkeiten bei seiner Verwaltungsarbeit vor.