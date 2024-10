A25: Suff-Trucker baut Unfall und randaliert im Rettungswagen

Kurioser Unfall auf der A25 in Allermöhe: Ein betrunkener Lkw-Fahrer mäht eine Notrufsäule um, legt seinen Laster auf die Seite – und randaliert dann auch noch im Rettungswagen.

Die Polizei wurde am Donnerstag kurz nach 19 Uhr alarmiert: Laut einem Sprecher war Autofahrern auf der A25 ein roter Lkw aufgefallen, der in Schlangenlinien in Richtung Osten fuhr. Als sich ein Polizeiwagen näherte, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen, fuhr gegen die Leitplanke und kam von der Fahrbahn ab.

Dabei rasierte der Mann eine Notrufsäule und ein Kilometer-Schild ab. Schließlich kippte das Fahrzeug auf die linke Seite.

A25 in Hamburg: Suff-Fahrer randaliert im Rettungswagen

Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Mann, indem sie die Windschutzscheibe heraustrennten. Der nach Polizeiangaben alkoholisierte Fahrer wurde vor Ort untersucht, fing aber an, im Rettungswagen zu randalieren. Der Notarzt entschied, dass eine weitere Behandlung im Krankenhaus nicht notwendig sei.

Beamte nahmen den Suff-Trucker zur Blutentnahme mit auf die Wache. Die Autobahn war bis etwa 21 Uhr voll gesperrt. (tst)