Suff-Fahrt durch Hamburg endet in Handschellen

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag in Farmsen-Berne einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Er versuchte zunächst zu flüchten und landete mit seinem Wagen in einer Sackgasse. Bevor er zu Fuß weiter flüchten konnte, wurden ihm Handschellen angelegt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr am Berner Heerweg, in der Nähe der Eissporthalle. Die Anhaltezeichen einer Streifenwagen-Besatzung, die ihn wegen seiner unsicheren Fahrweise stoppen wollten, soll der Autofahrer missachtet haben.

Betrunkener Fahrer versucht, zu Fuß zu flüchten

Mehrere Streifenwagen und ein ziviles Polizeiauto wurden zur Verstärkung alarmiert. Schließlich habe sich der Fahrer laut Polizei in einer Sackgasse festgefahren und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Ohne Erfolg. Der betrunkene Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht.