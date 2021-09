Ein Unfall auf der Bergedorfer Straße hat am Montagmorgen zu einer Sperrung der wichtigen Verkehrsader geführt. Ein Mann hatte sich alkoholisiert hinters Lenkrad gesetzt und war in einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Mümmelmannsberg und Billstedt in eine Leitplanke gefahren.

Der Unfall passierte laut Polizeiangaben gegen 6.40 Uhr auf der B5 – während der morgendlichen Rush Hour. Wie der Lagedienst auf MOPO-Nachfrage bestätigte, sei der Mann im Baustellenbereich von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Behelfsleitplanke gefahren. Diese wurde durch den Aufprall verschoben. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach.

Unfall auf B5: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Weil zunächst befürchtet wurde, dass der Fahrer eingeklemmt war, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot und einem Notarzt an. Beim Eintreffen der Retter hatte sich der Unglücksfahrer aber schon selbst befreit. Er wurde bei dem Crash leicht verletzt und kam in eine Klinik. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizei über 2 Promille.

Die Bergedorfer Straße war für rund 40 Minuten voll gesperrt.