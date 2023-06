Sturz in die Tiefe: Schwerer Unfall am italienischen Konsulat in Hamburg

Schwerer Unfall auf dem Gelände des italienischen Honorarkonsulats in Harvestehude: Ein Mann ist am Mittwochnachmittag tief gestürzt. Er verletzte sich dabei an der Wirbelsäule.

Der Sturz passierte nach Angaben des Polizei-Lagedienstes gegen 14.40 Uhr. Der Mann stürzte von einer Abbruchkante am Konsulat in der Straße Frauenthal – und fiel mehrere Meter in die Tiefe.

Hamburg: Schwerer Unfall am italienischen Honorarkonsulat

Bei dem Mann handele es sich um einen Mitarbeiter des italienischen Konsulats. Ob es der Honorarkonsul selbst war, konnte die Polizei am Abend zunächst nicht bestätigen.

Der Verletzte erlitt ein Wirbelsäulentrauma. Er wurde in einem Vakuumbett stabilisiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang war am Abend noch unklar. Die Polizei ermittelt. (fbo)