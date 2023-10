Sturmböen wehen Gerüst an der Elphi in die Elbe

Starke Windböen sorgten am Freitagabend für mehrere Einsätze der Feuerwehr im Stadtgebiet, unter anderem in St. Georg und an der Elbphilharmonie in der HafenCity.

Rund ein Dutzend Mal wurde die Feuerwehr am Freitagabend zu sogenannten „wetterbedingten Einsätzen“ gerufen: Meist waren es Äste, die herunterzustürzen drohten. In zwei Fällen mussten die Retter aber auch größere Baugerüste stabilisieren.

Feuerwehr muss Gerüst an der Elphi stabilisieren

Gegen 19 Uhr löste sich eine Plane an einem Baugerüst an einem Hochhaus am Steindamm, die aber schnell wieder befestigt werden konnte. Einige Stunden später wurde die Feuerwehr zur Elbphilharmonie in die HafenCity gerufen: Dort war ein Baugerüst umgestürzt und drohte, vollständig in der Elbe zu versinken.

Die Beamten stabilisierten das Gerüst so weit, dass es nicht komplett in den Fluss stürzen konnte. Nachdem die Wasserschutzpolizei das Provisorium freigegeben hatte, rückte die Feuerwehr wieder ab. Geborgen werden muss das Baugerüst nun von einer Fachfirma.