Sturm weht Holzhütte in die Elbe – mehrere Schwerverletzte in Hamburg

Starkregen, Wind und Hagel: Ein Sturm fegte am Mittwochabend über Hamburg – und wehte dabei eine Holzhütte in die Elbe. Es gab mehrere zum Teil Schwerverletzte.

Um 20.15 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Stahlponton am Holzhafenufer in Moorfleet alarmiert, wie Feuerwehrsprecher Philipp Baumann zur MOPO sagte. Dort hatte sich eine selbstgebaute drei mal fünf Meter große Holzhütte durch eine sehr starke Windböe vom Ponton losgerissen und war in die Elbe gekippt.

Großeinsatz in Moorfleet: Holzhütte von Ponton geweht – Person eingeschlossen

Vor Ort wurden insgesamt acht Personen angetroffen, sechs davon wurden bei dem Unfall verletzt – vier schwer und zwei leicht. Eine Person wurde im Holzwürfel eingeschlossen und musste mit Hilfe einer Kettensäge gerettet werden. Sie wurden alle durch den Rettungsdienst versorgt und kamen teilweise in Krankenhäuser.

Der Aufbau wurde anschließend gesichert. Auf dem Ponton wurden auch leere Bierflaschen gefunden, womöglich war eine Party im Gange, als es zum Unglück kam. Die Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen.

Der DWD hatte am Abend erneut vor einem schweren Unwetter mit „heftigen Starkregen und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter” gewarnt. Zu rechnen war mit Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 und 90 km/h (Windstärke 10). Das Konzert von Ronan Keating im Stadtpark wurde kurzfristig abgesagt. (sp/idv)