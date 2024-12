Stubentiger auf Weihnachts-Abwegen: Feuerwehr rettet Katze aus hohem Baum

Tierrettung zu Weihnachten: In 14 Metern Höhe saß eine Katze fest, die Besitzer riefen die Feuerwehr. Mit einer Drehleiter und beherztem Zupacken wurde „Daisy“ auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

Es gehört zu den Klischee-Einsätzen für die Feuerwehr: Die Rettung einer Katze, die sich beim Klettern mehr als nur ein bisschen überschätzt hat und nun nicht mehr weiß, wie sie von einem hohen Baum wieder herunterkommen soll.

Am Gojenbergsweg in Bergedorf war „Daisy“ genau dieses Malheur passiert. Ihre Besitzer hatten sie nach Angaben eines Reporters vor Ort schon an Heiligabend vermisst, die Katze war die gesamte Nacht über verschwunden geblieben. Alles andere als eine schöne Bescherung.

Am 1. Weihnachtstag entdeckte das Paar seinen Stubentiger schließlich: In rund 14 Metern Höhe in einer Eiche. Alles gute Zureden und auch ein Katzenkorb voller Leckerlies, der mithilfe eines Seils in die Nähe von „Daisy“ gebracht wurde, halfen nichts: Die Katze blieb im Baum sitzen.

Schließlich riefen die Besitzer die Feuerwehr zur Hilfe: Die Retter kamen mit einer Drehleiter, die Besitzerin wurde von den Beamten in luftige Höhe gefahren, griff sich ihren Stubentiger – und brachte „Daisy“ zurück auf den Boden. (mp)