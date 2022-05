Streit unter Frauen auf Hamburger Bahnhof – mehrere Streifenwagen im Einsatz

Mehrere Streifenwagen der Bundespolizei sind am Donnerstagmorgen zum Bahnhof Veddel ausgerückt. Dort waren zwei Frauen aus ungeklärter Ursache in einen Streit geraten. Dann zückte eine von ihnen ein Pfefferspray.

Der Vorfall geschah laut eines Sprechers der Bundespolizei gegen 6.30 Uhr auf dem Bahnsteig. Hier seien zwei Frauen (29 und 49 Jahre) aus nicht bekannten Gründen aneinander geraten. Schließlich soll die 49-Jährige eine Pfefferspraydose herausgeholt und damit auf ihre Kontrahentin gesprüht haben. Die Frauen sollen sich zuvor nicht gekannt haben.

Veddel: Frau sprüht Kontrahentin Pfefferspray ins Gesicht

Laut des Sprechers flüchtete die Täterin im Anschluss gefolgt vom Opfer in ein Treppenhaus an der Wilhelmsburger Straße. Die von der 29-Jähigen alarmierte Bundespolizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und fasste 49-Jährige dort. Das Abwehrspray wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.