Streit unter Autofahrern – plötzlich sticht einer zu

Ein Streit unter zwei Autofahrern in Hamm ist am Mittwochabend blutig geendet. Ein Autofahrer fühlte sich von einem vorausfahrenden Mercedes bedrängt. Als er den anderen Fahrer an einer Ampel zu Rede stellen wollte, holte der ein Messer raus und stach zu.

Gegen 17.40 Uhr ereignete sich nach Angaben der Polizei der Vorfall auf der Süderstraße. In Höhe des Heidenkampsweg soll der Geschädigte an einer roten Ampel aus dem Auto gestiegen sein und den Mercedes-Fahrer zur Rede gestellt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: A1: Transporter rammt Baustellen-Fahrzeug – Tür reißt ab, Fahrer tot!

Dieser zückte daraufhin ein Messer und stach ihm damit in den Rücken. Zunächst war der Geschädigte nach Angaben der Polizei noch ansprechbar, dann sei er zusammengesackt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann soll um die dreißig Jahre alt sein. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des Opfers oder dem Alter des Angreifers gibt es bislang nicht. (abu)