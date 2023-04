Der Streit um den Rettungsdienst in Hamburg findet kein Ende: Die Innenbehörde sucht händeringend nach zusätzlichen Rettungswagen im täglichen Einsatzdienst. Dennoch wurde der Vertrag mit der privaten Krankentransport-Firma Falck, die bislang neun Einsatzfahrzeuge stellte, nicht verlängert – was die Gewerkschaft der Feuerwehr heftig kritisiert. Die Akquise neuer Anbieter scheint nun in Stocken geraten zu sein.