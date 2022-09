Zoff um eine Maske: Die Hamburger Polizei wurde zu einem handfesten Streit in einer Apotheke am neuen Pferdemarkt gerufen. Ein Kunde und zwei Mitarbeiter waren aneinander geraten – offenbar ging es um das korrekte Tragen einer Maske. Der Maskenmuffel musste danach ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 27-Jähriger soll seinen Mund-Nasen-Schutz nicht richtig getragen haben, teilte ein Sprecher der Polizei auf MOPO-Nachfrage mit. Mehrfach sollen ihn die Mitarbeitenden (beide 53) der Apotheke aufgefordert haben, die Maske korrekt anzulegen.

St. Pauli: Maskenstreit in Apotheke endet in Klinik

Dem kam der Kunde nicht nach, wollte das Geschäft aber auch nicht verlassen. Anschließend eskalierte der Streit – und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Wie der Konflikt genau verlaufen ist, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der 27-Jährige kam nach Angaben der Polizei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden anderen 53-jährigen Beteiligten versorgte der Rettungsdienst vor Ort. Beide Seiten stellten jeweils Strafanzeige, die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung. (fbo)