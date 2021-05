Streit um Drogen: Mit Absicht – Mann fährt Frau mit Mercedes an

Iserbrook -

Bei einem Streit am Donnerstagabend in Iserbrook ist ein Mann aus Wut mit seinem Mercedes absichtlich gegen eine Frau gefahren. Sie verletzte sich an beiden Beinen, verweigerte allerdings die Fahrt ins Krankenhaus.

Gegen 19.20 Uhr soll es im Heerbrook Höhe Hausnummer 10 zwischen einer Frau, die zwei Hunde dabei hatte, ihrem Begleiter und einem dritten Mann zu einem Streit gekommen sein. Nach ersten Angaben eines Reporters vor Ort sei der Grund der Auseinandersetzung der Kauf von Drogen gewesen.

Hamburg: Mann fährt absichtlich eine Frau an

Der dritte Mann soll während des Streits in sein Auto gestiegen sein, um die Frau absichtlich anzufahren. Nach Angaben des Polizei-Lagedienstes sei die Frau auf die Motorhaube geknallt. Die Einsatzkräfte trennten die Kontrahenten und der Rettungsdienst versorgte die Verletzungen an den Beinen der Frau. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte sie ab.

Der Verkehrsunfalldienst nahm vor Ort die Ermittlungen auf und befragte die Frau, während weitere Ermittler das Tatfahrzeug, den dunkelgrünen Mercedes, in einer Seitenstraße begutachteten. (sr)