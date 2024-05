Große Aufregung in Rotherbaum: Ein Mann flüchtet am Mittwochabend mit zwei Hunden in ein Nobel-Restaurant. Ein Streit sei aus dem Ruder gelaufen, er werde verfolgt – und zwar von Teilnehmern eines pro-palästinensischen Protestcamps auf der Moorweide. Der Beginn eines Großeinsatzes.

Große Aufregung in Rotherbaum: Ein Mann flüchtet am Mittwochabend mit zwei Hunden in ein Nobel-Restaurant. Ein Streit sei aus dem Ruder gelaufen, er werde verfolgt – und zwar von Teilnehmern eines pro-palästinensischen Protestcamps auf der Moorweide. Der Beginn eines Großeinsatzes.

Die Polizei bestätigt auf MOPO-Nachfrage den Einsatz. Demnach sei es gegen 23 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen dem Hundehalter (42) und den Protestlern gekommen. Dieser eskalierte dann offenbar. Der 42-Jährige solle einen Pro-Palästina-Demonstranten mit einer Weinflasche attackiert haben.

Rotherbaum: Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an

Aufgrund des daraufhin entstandenen Tumults sei der Mann, gefolgt von mehreren Protestlern, in das Nobel-Restaurant „Henriks“ an der Tesdorpfstraße geflüchtet. Dort sollen sich die Männer laut einer Zeugin aggressiv verhalten haben. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und beruhigte die Situation.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann (21) attackiert Polizisten auf Pro-Palästina-Demo – und bekommt milde Strafe

Laut einem Sprecher wurden Strafanzeigen gegen die Camp-Teilnehmer wegen Nötigung gefertigt. Der 42-Jährige, der nach MOPO-Informationen stark alkoholisiert war, wurde angezeigt wegen des Verdachts des Versuchs einer gefährlichen Körperverletzung.