Streit mit Ex? Mann durchschlägt Fensterscheibe – jetzt liegt er im Krankenhaus

In Heimfeld kam es am Sonntagvormittag zu einem Großeinsatz. Ein Mann, der in Rage geraten war, schlug eine Fensterscheibe ein und zog sich eine schwere Armverletzung zu.

Laut dem Polizei-Lagedienst wurden die Beamten gegen 11.05 Uhr zu einem Wohnhaus in der Nobléestraße gerufen, nachdem dort ein Mann mit einer stark blutenden Armverletzung gemeldet worden war.

Geriet der Mann in Streit mit seiner Ex-Partnerin?

Polizisten, die als erste am Einsatzort eintrafen, versorgten den Verletzten, der eine Schnittwunde am rechten Arm hatte. Eine Arterie sei getroffen worden, hieß es von der Polizei. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Mann soll aus bislang ungeklärten Gründen in Rage geraten sein und eine Fensterscheibe eingeschlagen haben. Laut einem Reporter vor Ort soll der Mann sich zuvor mit seiner Ex-Partnerin gestritten haben. Die Ermittlungen dauern an.