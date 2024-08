Streit in Wohnung sorgt für Sperrung von Hauptverkehrsstraße in Hamburg

Große Aufregung am Montagmorgen in Eimsbüttel: Ein Streit hat am Eimsbütteler Marktplatz einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Auch die Feuerwehr kam.

Gegen 8 Uhr rückte die Polizei mit einem größeren Aufgebot aus. Anrufer hatten von einem heftigen Streit zwischen zwei Personen berichtet– eine davon sollte bereits verletzt sein. Neben mehreren Streifenwagen fuhren drei Rettungswagen, ein Löschfahrzeug und ein Notarzt zum Einsatzort.

Polizeieinsatz am Eimsbütteler Marktplatz – Einsatzkräfte stürmen Wohnung

Vorsorglich wurde die Kieler Straße gesperrt – zusätzlich zum Ampelausfall am Siemersplatz (Lokstedt) ein weiterer Grund für Stau im morgendlichen Berufsverkehr. Allerdings konnte die Kieler Straße zügig wieder freigegeben werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Junge stürzt zehn Meter tief und bleibt fast unverletzt: das Erdbeer-Wunder von Lurup

Nachdem Polizisten mit Schutzschilden die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestürmt hatten, trafen die Einsatzkräfte auf einen verletzten Mann. Wie ein Sprecher der Polizei allerdings bestätigte, handelte es sich um ältere Verletzungen. Der gemeldete Streit war lediglich eine verbale Auseinandersetzung. Dennoch kam der Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Zu den Hintergründen des Streits konnten keine Angaben gemacht werden.