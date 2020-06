Streit in Hamburg eskaliert: Frau sticht mit Messer auf prügelnden Partner ein

Dulsberg -

Bei einem Streit an der Straße Dulsberg-Nord ist am Samstagmorgen ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Zuvor schlug er offenbar auf seine Partnerin ein. Beide mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Der lautstarke Streit soll sich über einen längeren Zeitraum – von tief in der Nacht bis früh am Morgen – hingezogen haben. Laut Polizei war die Frau alkoholisiert – wobei es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Fakt ist nur, dass er irgendwann eskalierte.

Hamburg: Frau sticht mit Messer auf prügelnden Partner – Klinik

Dabei habe die Frau nach ersten Erkenntnissen zur Verteidigung nach einem Messer gegriffen, um sich vor ihren auf sie wild einschlagenden Partner zu schützen. Sie selbst stach dabei zu, traf ihn zweimal am Rücken und am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen in Kliniken – die Frau mit einer stark blutenden Nase.

Dass der Mann ebenfalls nach einem Messer griff, wie Reporter von vor Ort berichteten, und die Frau damit am Bein verletzte, konnte der Lagedienst der Polizei nicht bestätigen. „Das Landeskriminalamt ermittelt jetzt in dem Fall“, so ein Sprecher gegenüber der MOPO. (dg)