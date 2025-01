Streit in Flüchtlingsunterkunft: Frau mit Messer und Knüppel verletzt

Großeinsatz der Polizei am Samstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in Rahlstedt. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Die Frau wurde mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht, der Mann flüchtete. Nach ihm wird gefahndet.

Laut Polizei ging gegen 21.30 Uhr ein Notruf aus der Unterkunft in der Grunewaldstraße ein. Der Anrufer meldete eine Auseinandersetzung zwischen einer Frau (43) und einem Mann (44). Dabei habe der Mann seine Frau mit einem Holzknüppel geschlagen und mit einem Messer auf sie losgehen wollen.

Rahlstedt: Frau verletzt in Klinik – Mann flüchtet

Bei Eintreffen der Beamten wurde die 43-Jährige mit Platzwunden am Hinterkopf gefunden. Zudem wies sie oberflächliche Kratzverletzungen auf. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Täter war geflüchtet. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Die Kripo ermittelt.