Streit in Ottensen – Mann mit Messer niedergestochen

In Ottensen soll es am Dienstagmorgen zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde ein älterer Mann mit einem Messerstich schwer verletzt. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Laut Polizei habe sich der Vorfall gegen 10.25 Uhr an der Arnoldstraße ereignet. Ein Sprecher bestätigte, dass ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Wie die MOPO erfuhr, soll der Tat ein Streit zwischen dem Opfer und einer Frau vorausgegangen sein.

Hamburg: Notarzt versorgt schwer verletztes Opfer

Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten, danach kam er in eine Klinik. Der Tatort wurde abgesperrt, die Kripo ermittelt. Die genauen Zusammenhänge sind bislang unklar. Der Schwerverletzte soll sich in einer Wohnung befunden haben.

Ersten MOPO Informationen zufolge sollte die Tat in einem Bus passiert sein. Das bestätigte sich jedoch nicht.