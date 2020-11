Streit in Billstedt: Friseur rammt Kunden Schere in den Rücken – und flieht

Billstedt -

Am Schiffbeker Weg in Hamburg ist es laut Polizei zu einem blutigen Streit zwischen Friseur und Kunde gekommen: Ersterer soll dabei dem Kunden eine Haarschere in den Rücken gerammt und schwer verletzt haben.

Der Mann fiel nach der Attacke am Samstagabend gegen 18.30 Uhr zu Boden, der Friseur soll aus dem Laden und in unbekannte Richtung gelaufen sein. „Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg“, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Schere – unauffindbar.

Hamburg: Mann von Friseur niedergestochen – Täter flüchtig

Der Kunde wurde von Sanitätern versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der tiefe Stich soll seine Milz getroffen und versehrt haben. Der Sprecher: „Es besteht keine Lebensgefahr.“

Die Spurensicherung übernahm am Tatort, die Kripo befragte Zeugen. Erste Erkenntnis: Friseur und Opfer sollen sich gekannt haben. Und: Bevor es zum Stich kam, soll offenbar ein Streit zwischen den Männern entbrannt sein; zunächst gingen sie sich verbal an, dann mit den Fäusten – bis einer zur Schere griff. (dg/skö)