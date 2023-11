Frau während der Fahrt geschlagen? Audi-Fahrer verliert Kontrolle

Ein Streit soll die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Samstagnachmittag in Wilstorf ereignete. Dabei soll der Fahrer die Kontrolle über seinen Audi A8 verloren haben – und in einen Absperrbügel gerast sein.

Auf MOPO-Nachfrage bestätigt die Polizei, dass sich der Unfall auf der Wilstorfer Straße zugetragen hat. Hier war ein mit drei Personen – darunter ein Kleinkind – besetzter Audi nach rechts von der Straße abgekommen und in einen Absperrbügel gefahren. Ein Rettungswagen und mehrere Streifenwagen waren im Einsatz.

Unfall in Wilstorf: Mann soll Frau geschlagen haben

Zeugen wollen laut Polizei beobachtet haben, wie der Audi-Fahrer zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei und die Frau während der Fahrt auf dem Beifahrersitz geschlagen habe. Dabei soll der Mann offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Mutter und Kind erlitten einen Schock. Die Polizei ermittelt.