Mann will Rassekatze verkaufen – Schlägerei auf offener Straße

Aufregung in einem Wohngebiet in Neu-Allermöhe: Am Sonntagabend wird die Hamburger Polizei zum Einsatz in den Marie-Henning-Weg alarmiert. Ein Mann will dort eine Rassekatze auf der Straße verkaufen, ein Anwohner filmt ihn – dann eskaliert die Lage völlig.

Um 21.16 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Wie ein Sprecher auf MOPO-Nachfrage sagte, hatte sich eine Frau in besagter Straße zum Kauf einer Britisch-Kurzhaar-Katze verabredet. Der mutmaßliche Katzen-Verkäufer wartete bereits vor einem der Häuser, was einem der Anwohner komisch vorkam.

Neu-Allermöhe: Plötzlich geht ein Anwohner auf Katzenverkäufer los

„Der Anwohner begann daraufhin, den anderen Mann mit seinem Handy zu filmen“, sagte der Sprecher. „Der fand das wiederum gar nicht gut und schlug dem Anwohner das Smartphone aus der Hand.“ Dann sei die Situation eskaliert, als der Anwohner einen Gegenstand geholt und den Verkäufer damit geschlagen habe.

Die Katzen-Käuferin alarmierte schließlich die Einsatzkräfte. Verletzt wurde laut Polizei zum Glück niemand, die Beamten nahmen eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung auf. Ob der Kauf letztendlich zustande kam, ist unklar. Laut einem Reporter vor Ort sei das Tier verschwunden und bis zum Einsatzende nicht wieder aufgetaucht. (aba)