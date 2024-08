Streit am Bahnhof Altona eskaliert: Mann mit Messer verletzt

Am Altonaer Bahnhof ist am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei griff einer der Männer zu einem Messer und verletzte seinen Kontrahenten am Bauch.

Wie die Polizei gegenüber der MOPO bestätigte, kam es gegen 19.15 Uhr aus bislang unklaren Gründen zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden alkoholisierten Männern.

Einer der Männer – beide Mitte 40 – griff dabei zu einem Messer, verletzte den anderen Mann leicht am Bauch. Ein Polizist sprach am Sonntagabend gegenüber der MOPO von einer oberflächlichen Schnittverletzung.

Auch der Täter verletzte sich mit dem Messer an der Hand. Beide kamen ins Krankenhaus. (mp)