Einsatz in Bergedorf! Die Polizei hat am Montagnachmittag eine Autobahnbrücke am Curslacker Neuer Deich weiträumig abgesperrt – ein Mann hatte sich dort in einem Rettungswagen verschanzt.

Schon am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr soll der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand aufgefallen sein, woraufhin Polizei und Rettungswagen alarmiert wurden.

Rettungseinsatz in Bergedorf: Niemand wurde verletzt

In dem Rettungswagen soll der Mann nach Angaben des Polizei-Lagedienstes ein Messer gezückt und die Besatzung bedroht haben. Die Sanitäter konnten das Fahrzeug verlassen, woraufhin sich der Mann allein in dem Wagen verschanzt haben soll. Eine Sondereinheit der Polizei wurde angefordert, die die Situation schließlich beenden konnte.

Niemand wurde verletzt. Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Straßensperrung, die Staus besonders in Richtung Bergedorf verursacht hatte, wurde gegen 19 Uhr aufgehoben. (ncd)