Oberleitung abgerissen? Reparatur dauert noch bis zum Morgen

Eine technische Störung hat am Samstag den Fernverkehr auf der Bahnstrecke Richtung Altona lahmgelegt. Eine Augenzeugin berichtete von „Funkenflug“ und mehreren Explosionen im Gleisbett – die Bundespolizei war sofort vor Ort.

„Funkenflug, Lichterbögen“: So beschreibt eine Facebook-Nutzerin am Samstag das Geschehen auf den Bahngleisen Höhe Harkortstraße (Altona-Nord). Sie sei mit ihrem Fahrrad auf die Bahnüberführung zugefahren, als die Oberleitung abgerissen und eine Halterung abgeklappt sei. Noch während sie die Polizei verständigte, habe es zwei Explosionen im Gleisbett gegeben.

Technische Störung an Oberleitung

Auch ein Sprecher der Bundespolizei bestätigt den Einsatz um kurz nach 15.30 Uhr. Dass tatsächlich eine Oberleitung gerissen war und es zu den beobachteten Explosionen kam, wollte der Sprecher nicht offiziell bestätigen. Fremdeinwirkung werde aber ausgeschlossen, es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Auch die Bahn teilte lediglich mit, dass es zu einer technischen Störung an der Oberleitung im Bereich der Holstenstraße kam. Diese werde voraussichtlich „bis Betriebsbeginn“ am frühen Sonntagmorgen behoben sein. Der Bahnverkehr kann seit etwa 18.30 Uhr eingleisig an der Störung vorbeigeführt werden.

Zuvor waren diverse Fernverkehr-Verbindungen ab Altona ausgefallen oder hatten sich teils massiv verspätet. (mwi)