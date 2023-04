Unfall in Baustelle sorgt für Chaos auf Hamburger Verkehrsader

Ein Verkehrsunfall in Ohlsdorf hatte am Donnerstagmittag große Auswirkungen auf den Verkehr im Norden Hamburgs: Ein Lkw rammte einen Kleinwagen, dessen Fahrerin verletzt wurde. Weil sich der Crash in einer Baustelle ereignete, kam es zum Stau in alle Richtungen.

Der Bereich Fuhlsbüttler Straße Ecke Nordheimstraße fordert schon seit geraumer Zeit die Geduld von Autofahrern. Durch eine Baustelle kommt es hier ständig zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 12.15 Uhr brachte dort ein Unfall den ohnehin zäh fließenden Verkehr vollends zum Erliegen.

Polizei sperrt Unfallstelle in Ohlsdorf – Stau

Ein Lkw hatte auf der Kreuzung einen Kleinwagen gerammt. Dabei wurde die Autofahrerin verletzt und kam in eine Klinik. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde der Verkehr von der Polizei gesperrt. Es kam zu langen Staus in alle Richtungen. Davon betroffen sind auch Linienbusse.