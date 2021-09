Statt erste Hilfe zu leisten: Mann stiehlt gestürztem Passanten das Handy

St. Georg –

Die Tat ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten: Als ein Mann am Samstagabend am Hamburger Hauptbahnhof stürzte, eilte ein Passant sofort zu dem blutend am Boden liegenden 30-Jährigen. Doch helfen wollte er nicht.

Wie die Bundespolizei mitteilte, kam der junge Mann am Ausgang des Hauptbahnhofs am Fischerturm zu Fall. Dabei zog er sich eine stark blutende Gesichtsverletzung zu.

Ein 37-Jähriger, der den Sturz beobachtet hatte, eilte herbei. Doch anstatt dem Verletzten zu helfen, riss er dem Opfer das Smartphone aus der Hand und flüchtete.

Raub in Hamburg: Mann stiehlt Gestürztem das Handy

Der Bestohlene begab sich daraufhin auf das Revier der Bundespolizei. Die Beamten werteten die Aufnahmen der Überwachungskameras aus und konnten ein Foto des Täters sichern. Damit gingen Beamte in der Wandelhalle auf Streife.

Mit Erfolg. Wenige Stunden später konnte der Täter gefasst werden. Das gestohlene Handy hatte er jedoch nicht mehr bei sich.