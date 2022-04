Starke Rauchentwicklung: Feuer an der Europapassage

In der Tiefgarage der Europapassage am Ballindamm hat am Mittwochabend ein Container gebrannt, die Tiefgarage war voller Qualm. Verletzt wurde offenbar niemand.

Wie der Lagedienst der Feuerwehr der MOPO mitteilte, war gegen kurz vor 20 Uhr eine Papierpresse im Eingangsbereich der Tiefgarage in Brand geraten. „Es gab keine offenen Flammen, kam aber zu starker Rauchentwicklung“, teilte ein Sprecher mit.

Hamburg: Feuer an der Europapassage

Die Einsatzkräfte versuchten am Abend deshalb, die Tiefgarage zu lüften, der Einsatz dauert zur Stunde noch an. „Wir werden den Container voraussichtlich herausziehen müssen“, so der Sprecher. Der eigentliche Brand war schnell unter Kontrolle.

Auswirkungen auf Besucher der Ladenstraße hatte das Feuer nicht, verletzt wurde offenbar auch niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. (tdo/mp)