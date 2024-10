Stahlplatte begräbt Arbeiter unter sich – Lebensgefahr!

Unglück in Billbrook am späten Montagabend: Ein Mann ist in einer Müllverwertungsanlage bei Wartungsarbeiten lebensgefährlich verletzt worden.

Laut Polizei wurde der 57-Jährige von einer aus zwei Metern Höhe stürzenden Stahlplatte getroffen, als mithilfe einer Seilwinde Brennelemente ausgetauscht werden sollten.

Arbeiter erleidet Schädel-Hirn-Trauma

Der Arbeiter wurde zwischen der Stahlplatte und einem Gerüst eingeklemmt und erlitt ein schwerste Kopfverletzungen. Höhenretter befreiten den Mann, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er schwebt in Lebensgefahr, die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.