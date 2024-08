Kontrolle eskaliert: Schwarzfahrer würgt und schlägt Bahn-Mitarbeiter

Eine Fahrkartenkontrolle am S-Bahnhof Reeperbahn (St. Pauli) endete für einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit am Sonntagnachmittag in der Klinik. Er eilte einem Kontrolleur zu Hilfe, der in ein Handgemenge mit einem erwischten Schwarzfahrer geraten war.

Der Vorfall soll sich laut Bundespolizei gegen 13.50 Uhr in der S1 zugetragen haben. Hier hatten Kontrolleure einen Mann (22) ohne Fahrschein im Zug angetroffen. Am S-Bahnhof Reeperbahn sollte der Schwarzfahrer aus dem haltenden Zug geleitet werden und flippte dann offenbar aus.

Schwarzfahrer würgt und schlägt DB-Mitarbeiter krankenhausreif

Bei dem Gerangel stürzten der Kontrolleur und der 22-Jährige auf den Bahnsteig. Dann soll der Schwarzfahrer einem anwesenden Mitarbeiter der DB-Sicherheit an die Gurgel gesprungen sein und ihn gewürgt und verletzt haben, so dass dieser in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Bundespolizisten nahmen den Schwarzfahrer vorläufig fest. Ein auf der Wache durchgeführter Alkoholtest ergab 2,25 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet.