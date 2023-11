A7 in Richtung Süden teilweise gesperrt: Sprinter brennt aus

Die A7 in Richtung Süden ist aktuell gesperrt, weil auf Höhe Eißendorf ein Sprinter in Brand geraten ist. Der Verkehr wird nach Angaben der Polizei an der Anschlussstelle Heimfeld abgeleitet.

Gegen 5.36 Uhr soll die Meldung über einen Brand im Motorraum eines Sprinters auf der A7 bei der Polizei eingegangen sein. Vermutlich handle es sich um einen technischen Defekt. Zunächst wurde die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt.

Zwar konnte die Vollsperrung um kurz vor 7 Uhr aufgehoben werden, zu Verzögerungen kommt es aber weiterhin: Der Verkehr wird auf nur einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wie die Polizei Hamburg auf „X“ mitteilte. Die Arbeiten an der Unfallstelle laufen noch. (abu)