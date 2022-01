Ein Ortungssignal half: Am Montagnachmittag hat die Polizei drei Männer in Jenfeld vorläufig festgenommen, die verdächtigt werden, Spinde in einem Fitnessstudio aufgebrochen zu haben. Gegen die Verdächtigen wurden zudem mehrere Strafverfahren eingeleitet.

So wurde die Polizei von zwei Sportlern gerufen, die aus ihren vermutlich aufgehebelten Spinden Bargeld und Kopfhörer vermissten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie unterstützten daraufhin die Ermittlungsmaßnahmen, da die Standorte der geklauten Kopfhörer abrufbar waren und die beiden Sportler diese den Zivilfahndern laufend übermittelten.

In Wandsbek verfolgten die Beamt:innen dann um 19.15 Uhr ein Fahrzeug mit drei Insassen, die nach und nach verschiedene Läden abfuhren. Die Polizei vermutet, dass die drei Männer das Diebesgut dort verkaufen wollten. Das Auto wurde schließlich im Grabkeweg gestoppt und die drei 33, 37 und 46 Jahre alten Männer vorläufig festgenommen. Der 37-jährige hatte das Diebesgut aus den Spinden sogar noch bei sich, so die Polizei.

Darüberhinaus fanden die Fahnder bei dem Mann ein Messer, einen gefälschten slowakischen Führerschein sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Gegen ihn laufen nun Strafverfahren wegen der Spindaufbrüche und wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, der Urkundenfälschung sowie der Geldwäsche.

Auch gegen den 33-Jährigen läuft jetzt ein Verfahren wegen mutmaßlicher Geldwäsche, da er ebenso mehrere hundert Euro Bargeld mitführte, ohne eine genaue Herkunft nennen zu können. Zudem führte er einen möglicherweise gefälschten Impfpass mit sich, weshalb ebenfalls Ermittlungen eingeleitet wurden.

Die drei Männer wurden wieder freigelassen, da keine Haftgründe vorlagen. Das Landeskriminalamt hat die laufenden Ermittlungen übernommen. (to)