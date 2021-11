Die Hamburger Polizei sucht einen Mann, der am Freitagmorgen eine Spielhalle am Hellbrookkamp überfallen hat. Die Angestellte hatte gerade den Laden geschlossen und wollte Feierabend machen, als der Täter sie aufhielt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Maskiert war er den Angaben nach mit einer blauen Mülltüte. In der Hand soll er eine leere Weinflasche als Waffe gehalten haben. Nachdem die Frau die Tür wieder aufschloss, soll der Mann sie in die Spielhalle gezerrt haben.

Hamburg: Spielhallen-Raub mit Weinflasche und Mülltüten-Maske

Mit seiner Beute, einem laut Polizei „kleinen dreistelligen Betrag“, flüchtete der Mann – Ende 20 bis 40 Jahre, circa 1,70 Meter groß, kräftig, humpelnder Gang, schwarzes Oberteil, Dreiviertelhose – um kurz nach 5 Uhr in Richtung Fabriciusstraße. „Die Angestellte, die bei dem Überfall leicht verletzt wurde, verständigte die Polizei“, sagte ein Sprecher. „Eine Fahndung mit rund elf Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Täters.“

Die weiteren Ermittlungen führt das für die Region Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144). Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden – unter der Telefonnummer (040) 428 65 6789. (dg)