Drogen-Razzien im Norden: Am Dienstagabend haben Spezialkräfte der Hamburger Polizei zwei Wohnungen in Schnelsen gestürmt. In Rendsburg kam es ebenfalls zu Durchsuchungen – und zu zwei Festnahmen.

Hintergrund der Einsätze sollen Ermittlungen wegen Drogenhandels sein. Nach ersten Informationen waren Polizisten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) am Graf-Ernst-Weg und Vörn Brook im Einsatz. Im Rahmen der Amtshilfe für Rendsburg (Schleswig-Holstein) stürmten die schwer bewaffneten Spezialkräfte dort zwei Wohnungen, die Verdächtigen gehören sollen.

Dabei wurden kleinere Mengen Drogen, Schlagstock, Messer und Bargeld gefunden und ein Verfahren wegen Drogenhandel eingeleitet.

Razzien im Norden: Zwei Festnahmen im Rendsburg

Zuvor wurden zwei Tatverdächtige auf einem Parkplatz der A1 bei Rendsburg angehalten und wegen des Verdachts auf Drogenhandel kontrolliert. Die beiden wurden nach ersten Informationen festgenommen. Ein Kieler Richter ordnete daraufhin die Wohnungsdurchsuchungen in Hamburg an. (mp)