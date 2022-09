Spezialeinheit im Einsatz: Mann mit Messer in Hamburg festgenommen

Verstörende Szenen am Mittwochabend an der Marienthaler Straße: Ein Mann steht auf seinem Balkon, fuchtelt mit einem Messer herum und schreit. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an.

Gegen 21.30 alarmiert ein Anwohner die Polizei, als er den aggressiven Mann bemerkt. Die Unterstützungsstreife für besondere Einsatzlagen (USE) umstellt das Haus.

Psychischer Ausnahmeszustand: Mann mit Messer festgenommen

Laut Polizei befindet sich der 37-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Spezialeinheit stürmt die Wohnung und schickt einen Polizeihund vor. Der beißt den Mann in den Unterarm und verletzt ihn dabei leicht.

Die Polizeibeamten nehmen den Störer fest. Nach der Erstversorgung im Rettungswagen wird er in die Psychiatrie eines Krankenhauses gebracht.