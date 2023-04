Elbtunnel: Eine Röhre nach Unfall gesperrt – lange Staus auf der A7

Im Elbtunnel ist es am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurde ein Autofahrer verletzt. Die betroffene Röhre wurde gesperrt. Es kam zum Stau.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 9.40 Uhr in die dritte Röhre des Elbtunnels gerufen. Hier habe es einen Auffahrunfall gegeben. Ein Autofahrer wurde verletzt und kam in eine Klinik. Der Verkehr in Richtung Norden staute sich rasch kilometerweit zurück.

Zwei Einsätze im Elbtunnel – Stau

Kurz darauf eine erneute Sperrung der Röhre. Diesmal auf der Seite Othmarschen. Die wurde veranlasst, weil Feuerwehrfahrzeuge für die Bergung der verunfallten Pkws anrückten. Nach gut einer Stunde wurde der Verkehr wieder freigegeben.