Hund legt Verkehr auf der A7 in Hamburg lahm

Die Autobahn A7 ist am Donnerstagmittag in Höhe Schnelsen kurzfristig in beide Richtungen gesperrt worden. Ein Hund hatte sich auf die Straße verirrt.

Gegen 12.20 Uhr ging auf der A7 im Bereich der Schnelsener Tunnel gar nichts mehr. Beide Fahrtrichtungen wurden gesperrt und im Nu bildete sich ein zäher Stau, der in Richtung Norden bis hinter Stellingen ging und in Richtung Süden bis zur Landesgrenze nach Schleswig Holstein.

Schnelsen: Polizei sperrt A7 in beide Richtungen

Wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale der MOPO auf Nachfrage mittelte, war ein streunender Hund Ursache für die Sperrung. Das Tier war bei Eintreffen der Polizeikräfte aber schon weggelaufen. Nach zehn Minuten konnten beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden und nach rund 30 Minuten rollte der Verkehr wieder reibungslos. (ruega)