Dramatische Minuten in Lokstedt! Hier hat ein Sohn am Dienstagvormittag seinen Vater mit einem Messer bedroht. Weil die Lage zu eskalieren drohte, rückte das Spezial Einsatzkommando (SEK) der Polizei an. Die schwer bewaffnete Spezialeinheit überwältigte den Mann schließlich.

Der Einsatz begann laut eines Polizeisprechers gegen 11.44 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt meldete ein Anrufer über den Notruf eine Bedrohungslage in einem Haus in der Straße Hinter der Lieth. Hier soll ein Sohn seinen Vater mit einem Messer bedroht und in Schach gehalten haben. Sofort rückten mehrere Streifenwagen und vorsorglich auch ein Rettungswagen an. Der Bereich um das Wohnhaus wurde von den Polizisten abgeriegelt. Es begannen nervenaufreibende Minuten.

Hamburg: Sohn bedroht Vater mit Messer

Nach MOPO-Informationen ließ der Sohn seinen Vater wenig später aus dem Haus. Vermutungen, dass sich außer Sohn und Vater noch weitere Personen in der Wohnung aufhielten, bestätigten sich nicht. Danach verbarrikadierte sich der Sohn in der Wohnung. Das SEK rückte an. Die Spezialeinheit stürmte wenig später das Haus und überwältigte den Sohn. Weil nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er einem Arzt zugeführt.