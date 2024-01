Dieb greift im „Apple“-Store zu – und hat totales Pech

Der Ladendieb fühlte sich sicher. Doch er hatte Pech: In dem „Apple“-Store im Alstertal-Einkaufszentrum, wo er ein Smartphone einsteckte, war gerade auch ein Polizist einkaufen.

Laut Polizei trug sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr in dem Poppenbüttler Shoppingcenter am Heegbarg zu. Ein Polizist (47) bummelte hier in seiner Freizeit durch einen Laden des Technik-Riesen „Apple“. Dort beobachtete er, wie ein Mann (28) ein teures Smartphone aus der Auslage griff und damit ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte.

Smartphone-Dieb schlägt um sich und will beißen

Der 47-Jährige verfolgte den Täter und gab sich als Polizist zu erkennen. Der Mann widersetzte sich den Anweisungen des Beamten und wurde renitent, der Polizist brachte ihn zu Boden. Trotz Versuchen, sich durch Schläge und Bisse zu befreien, hielt der Beamte den 28-Jährigen bis zum Eintreffen seiner Kollegen fest. Die Durchsuchung des Täters förderte vier fabrikneue Smartphones zutage, die er zuvor in dem Laden gestohlen hatte.