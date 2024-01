Siebenjähriger in Hamburg stundenlang verschwunden – Suchaktion durch Polizei

Es waren bange Stunden für die Eltern eines siebenjährigen Jungen. Das Kind war aus dem elterlichen Haus in Bahrenfeld plötzlich verschwunden. Am Ende konnten sie aufatmen: Polizisten brachten den Schüler wohlbehalten zurück.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, hatten besorgte Eltern sich gegen 12.50 Uhr bei der Polizei gemeldet. Ihr Sohn war aus dem Garten ihres Hauses in Bahrenfeld plötzlich spurlos verschwunden. Eine große Suchaktion mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber Libelle lief an.

Suchaktion mit Polizeihubschrauber und Streifenwagen

Jeder Winkel in den umliegenden Straßen wurde durchsucht. Dann Aufatmen: Wie aus dem Nichts soll der Junge vor einem Polizisten, der in die Suchaktion eingebunden war, aufgetaucht sein. Der Polizist nahm den Jungen an die Hand und überbrachte ihn den glücklichen Eltern.