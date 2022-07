Sie saß auf dem Gepäckträger: Mädchen gerät in die Speichen und verletzt sich schwer

Schwerer Unfall in Lokstedt: Ein sechs Jahre altes Mädchen ist am Sonntag mit dem rechten Fuß in ein sich drehendes Speichenrad gekommen. Sie saß auf dem Gepäckträger des Rads, das ihr Vater fuhr – laut Polizei ungesichert.

Beide waren auf dem Lokstedter Steindamm unterwegs, als es zum Unfall kam. Sanitäter der Feuerwehr kamen an die Unfallstelle und behandelten das Kind. Ein Polizeisprecher: „Es kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.“

Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Ost übernahmen die Unfallaufnahme. Die Beamten stellten dabei auch das Rad sicher. (dg)