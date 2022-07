Sie lag bereits auf dem Boden: Frau (89) von Auto erfasst – tot

Bei einem Unfall auf der Luruper Hauptstraße ist am Mittwochmorgen um kurz vor 6 Uhr eine Frau (89) ums Leben gekommen. Das teilte die Hamburger Polizei mit. Den Angaben nach lag sie vermutlich schon am Boden, als eine 48-Jährige in die Tiefgarage eines Pflegeheims fahren wollte.

Die Rentnerin soll bei dem Unfall überfahren worden sein. „Durch einen Notarzt konnte schließlich trotz Reanimationsmaßnahmen nur noch der Tod der Frau festgestellt werden“, so eine Polizeisprecherin.

Hamburg: Auf dem Boden liegende Frau (89) von Auto erfasst – tot

Die Autofahrerin sei vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut worden. Ihr Führerschein sowie der Unfallwagen wurden beschlagnahmt.

Der Verkehrsunfalldienst (VD3) ermittelt. Die Beamten wollen nun insbesondere klären, ob die 89-Jährige bereits vor der Kollision mit dem Auto tot war. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise an Tel. 428 65 29 61. (dg)