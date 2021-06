Sie beschmierten 21 Quadratmeter einer S-Bahn: Bundespolizei nimmt drei Sprayer fest

Stellingen –

Graffiti an Bahnen sorgen jährlich für Tausende Euro Schaden. Nun hat die Bundespolizei drei Sprayer auf frischer Tat festgenommen. Sie hatten in Stellingen großflächige Schriftzeichen an eine S-Bahn gesprüht.

Wie die Bundespolizei bestätigte, ereignete sich die Tat am Montagabend gegen 23 Uhr. Drei junge Männer (19/21/24) schlichen sich an einen im S-Bahnhof Stellingen abgestellten Zug. Zwei von ihnen zückten ihre Spraydosen und fingen an zu sprühen.

Hamburg: Sprayer beschmieren S-Bahn und filmen die Tat

Gut 21 Quadratmeter sollen sie laut eines Sprechers der Bundespolizei beschmiert haben. Der dritte im Bunde filmte die Tat mit seinem Handy.

Hamburg: Bundespolizei nimmt Sprayer in Stellingen fest

Bahnmitarbeiter, die die jungen Männer dabei beobachtet hatten, alarmierten die Bundespolizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Als die Sprayer die Beamten entdeckten, verschwanden sie über die Gleise. Doch sie kamen nicht weit. Die Beamten konnten sie stellen. Am Tatort wurden 15 Spraydosen und die Smartphones der Sprayer sichergestellt.